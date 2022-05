Reprodução/redes sociais Lula falou em evento em Belo Horizonte

Em ato nesta segunda-feira (9), Lula falou para apoiadores em Belo Horizonte . Durante seu discurso, ele afirmou que Bolsonaro tem medo de perder as eleições e ser preso.

O ex-presidente também afirmou que os dias de Bolsonaro "estão contados". "Não adianta ter medo de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso quando terminar as eleições".

🗣️ Lula em Minas Gerais: "Bolsonaro os seus dias estão contados (...) Não adianta ter medo de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso quando terminar as eleições". pic.twitter.com/zpXELip3VM — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) May 10, 2022

No evento, Lula também reforçou a importância da construção de uma frente de legandas contra a candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição.

"Não estamos enfrentando um adversário qualquer, ele representa o anti-desenvolvimento e educação, representa o fascismo que será jogado no esgoto da história. Tenho consciência que não será uma eleição fácil", afirmou.

