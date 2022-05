Reprodução/Redes Sociais 11.05.2022 Baleia Rossi (MBD), Bruno Araújo (PSDB), Roberto Freire e Daniel Coelho (Cidadania) - esses, por videoconferência -, participaram do encontro

Líderes de partidos de centro se reúnem na manhã desta quarta-feira (11) para discutir a viabilidade de uma candidatura única para a chamada 3º via.

Baleia Rossi (MBD), Bruno Araújo (PSDB), Roberto Freire e Daniel Coelho (Cidadania) - esses, por videoconferência -, participaram do encontro, realizado na sede do partido tucano, em Brasília.

Segundo o perfil oficial do PSDB, os representantes "avançaram em critérios convergentes para a escolha do candidato único à presidência da República".

"Os parâmetros iniciais foram propostos pelo MDB e aprimorados pelos presidentes das demais agremiações. Serão agora apresentados à aprovação das instâncias partidárias e aos postulantes à Presidência para que, em curto prazo, seja apresentado ao povo brasileiro um projeto democrático que aglutine esperança no futuro do País. Critérios: Pesquisa Qualitativa e Pesquisa Quantitativa."

Na pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta quarta-feira (11) , João Doria (PSDB) aparece com 3% das intenções de votos, e Simone Tebet (MDB), com 1%.

Neste cenário, o governador de São Paulo é o que aparece com maior rejeição (59%), empatado com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) é o terceiro, com 55%, e Lula soma 43%.

