Reprodução/TV Globo Operação na região da Cracolândia causou confusão nesta quarta-feira

A nova Cracolândia, na Praça Santa Isabel, no Centro de São Paulo, é alvo de uma operação policial nesta quarta-feira. Seiscentos e cinquenta agentes das polícias Civil, Militar, da Guarda Civil Metropolitana e funcionários da prefeitura chegaram ao local no final da manhã. O objetivo das equipes é cumprir 36 mandados de prisão e retirar barracas de usuários de drogas.

De acordo com o G1, 13 pessoas haviam sido presas até as 6h30 — algumas por resistência. Houve apreensão de pacotes de drogas, balança e cadernos com anotações. Há agentes também na Praça Júlio Prestes, esvaziada em março, para impedir que o espeço volte a ser ocupado por usuários de drogas. Foi de lá que eles migraram para a Praça Santa Isabel.

A operação desta quarta é o sétimo desdobramento da Operação Caronte — um dos deuses da mitologia grega que carrega as almas dos mortos. A ação foi batizada com esse nome porque a polícia entende que traficantes levam usuários para drogas que podem matá-los. Por causa da movimentação na região, há interdições em várias ruas. Algumas linhas de ônibus tiveram os trajetos alterados.

Nas redes sociais, moradores do entorno da Praça Santa Isabel comentaram a operação no local:

conflito agora na Cracolândia, as ruas ao redor todas interditadas. Zero ônibus no terminal Princesa Isabel. As ruas ao redor cheias de policiais, um caos — VenuAmeni (@Fridarlx) May 11, 2022

"Conflito agora na Cracolândia, as ruas ao redor todas interditadas. Zero ônibus no terminal Princesa Isabel. As ruas ao redor cheias de policiais, um caos".

Morar próximo a cracolandia é não ter o direito de dormir. A noite são os nóias andando com a caixa de som no pescoço e o som no último, de manhã é a polícia dando rasante com helicóptero que falta entrar pela janela. — O problema é a Alice. (@txt_lice) May 11, 2022

"Morar próximo à Cracolândia é não ter o direito de dormir. À noite são os nóias andando com a caixa de som no pescoço e o som no último, de manhã é a polícia dando rasante com helicóptero que falta entrar pela janela".

Confira o trânsito na região



A SPTrans informou que 30 linhas de ônibus estão sendo desviadas desde as 4h30 desta quarta-feira em razão de interferência na Av. Rio Branco com a Pça. Princesa Isabel e na Rua Helvétia com a Rua Guaianases, no Campos Elíseos, em ambos os sentidos.

Linhas afetadas:

118C/10 Jardim Pery Alto - Terminal Amaral Gurgel

119C/10 Parque Edu Chaves - Terminal Princesa Isabel

129F/10 Conexão Petrônio Portela - Metrô Barra Funda

1732/10 Vila Sabrina - Terminal Amaral Gurgel

178L/10 Lauzane Paulista - Hospital das Clínicas

271C/10 Pq. Vila Maria - Term Princesa Isabel

311C/10 Pq. São Lucas - Bom Retiro

508L/10 Term. Princesa Isabel Aclimação

509M/10 Jd. Miriam - Terminal Princesa Isabel

5144/10 Term. Sapopemba - Term. Princesa Isabel

5154/10 Term. Santo Amaro Terminal Princesa. Isabel

609F/10 Chácara Santana - Terminal Princesa Isabel

719P/10 Term. Pinheiros - Term. Princesa Isabel

7458/10 Jardim Boa Vista - Estação da Luz

778R/10 Cohab Raposo Tavares - Term. Princesa Isabel

805L/10 Term. Princesa Isabel - Aclimação

8528/10 Jardim Guarani - Praça do Correio

8544/10 Cid. D'abril 3ª Gleba - Praça do Correio

8600/10 Term. Pirituba - Largo do Paissandú

8707/10 Rio Pequeno - Term. Princesa Isabel

9300/10 Term. Casa Verde - Term. Parque D. Pedro II

9301/10 Term. Casa Verde - Praça do Correio

9354/10 Term. Cachoeirinha - Praça do Correio

938C/10 Cohab Taipas - Terminal Princesa Isabel

9500/10 Term. Cachoeirinha - Praça do Correio

9501/10 Term. Cachoeirinha - Largo do Paissandú

9653/10 Pedra Branca Praça do Correio

967A/10 Imirim - Pinheiros

978J/10 Voith - Terminal Princesa Isabel

978L/10 Term. Cachoeirinha - Terminal Princesa Isabel

Desvio no sentido Centro : Normal até a Avenida Rio Branco, Alameda Eduardo Prado, Alameda Barão de Limeira, Avenida Duque de Caxias, Avenida Rio Branco, prosseguindo normal.

Desvio no sentido bairro: Normal até a Avenida Rio Branco, Rua General Osório, Alameda Barão de Limeira, Alameda Ribeiro da Silva, Avenida Rio Branco, prosseguindo normal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.