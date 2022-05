O Antagonista Brasil é país que mais gasta em eleições e políticos, diz pesquisa

Que o Brasil se destaca no quesito político, para o bem ou para o mal, já não é novidade. Mas maior do que as polêmicas, só os gastos do país com eleições, partidos e despesas por parlamentar - sem contar o segundo lugar no ranking de países com mais partidos políticos no mundo.

No Brasil, os números demonstram que a política, como um todo, custa caro: chega a despender U$ 789 milhões por ano no assunto.

Para se ter uma ideia, esses gastos com pleitos e siglas chegam a ser 2,5 vezes maior que a do segundo colocado no ranking feito pela plataforma CupomValido.com.br com dados do IMPA, World Bank e TSE. O México, segundo colocado, dedica U$ 307 milhões por ano com os dois quesitos.

Neste aspecto, o Brasil tem um rival a altura: a Índia. Os indianos contam com 36 legendas, enquanto os brasileiros, em 2º lugar, encontram 32 siglas. Fica ainda mais evidente a comparação com países desenvolvidos, que possuem um número muito menor: Itália (15), Suíça (11), Reino Unido (11), Portugal (10), França (9), Alemanha (6), Japão (6), Estados Unidos (2).

Parlamentares caros

Os gastos com os parlamentares, segundo o levantamento, são relativamente altos. Cada político brasileiro custa US$ 5 milhões por ano, logo, cada um deles custe o equivalmente a 528 vezes a renda média da população. Mais uma vez, o “vice-campeão” apresenta números bem menores. Um parlamentar da Argetina despende 228 vezes mais que a renda média.

