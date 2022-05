Reprodução/Montagem iG - 10/05/2022 Lula cai para 40,6% e Bolsonaro avança com 32%

Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta terça-feira (10) indica que o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , segue na liderança com 40,6% das intenções de voto. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro (PL) avança com 32% na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.

Em relação à pesquisa anterior, feita em fevereiro de 2022, a distância entre Lula e Bolsonaro era maior. O petista tinha 42,2%, enquanto o atual mandatário tinha 28%.

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) aparece com 7,1% dos votos. Depois, João Doria (PSDB), com 3,1%; André Janones, com 2,5%, Simone Tebet (MDB), com 2,3%; e Felipe d’Avila, com 0,3%. Os votos nulos e brancos somaram 5,1%, e o percentual de indecisos foi de 7%.

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o nome do candidato não é citado na pergunta, Lula lidera com 33,4%, e Bolsonaro aparece em seguida, com 27,3%. Em relação à pesquisa de fevereiro, o petista tinha 32,8%. Já o atual presidente estava com 24,4%.

Após Bolsonaro, Ciro Gomes atingiu 3,8% dos votos, seguido por João Doria, 0,9%, e André Janones, 0,5%. Simone Tebet não pontuou. Entre os outros candidatos, o percentual foi de 1,2%

Os votos nulos e brancos somaram 5,8%, e o percentual de indecisos foi de 27,1%.

A pesquisa foi contratada pela CNT e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05757/2022. O número de entrevistados foi de 2.002 pessoas presencialmente, em 137 municípios de 25 estados, entre 4 e 7 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95,6%.

