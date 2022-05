Reprodução/O Antagonista Ex-prefeito se sentiu mal durante a madrugada

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) suspendeu nesta terça-feira as atividades como pré-candidato ao governo de São Paulo por causa de um problema renal. De acordo com a sua assessoria, o petista se sentiu mal durante a madrugada e foi ao pronto-socorro.

Haddad recebeu medicação e terá que ficar em repouso até domingo. Suas aulas no curso de ciências sociais na USP também foram canceladas.

"A assessoria do professor Fernando Haddad informa que ele se sentiu indisposto na madrugada de hoje (terça, dia 10) e recorreu ao plantão do Hospital Osvaldo Cruz. Foi constatado um pequeno transtorno renal. Medicado, foi recomendado pelos médicos que ele se mantenha em repouso pelos próximos dias. Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos e serão remarcados", afirma a nota.

Haddad lidera as pesquisas para o governo paulista.

