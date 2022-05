Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 23/08/2018 Marina Silva durante entrevista em 2018

Em publicação nesta terça-feira (10), a ex-senadora Marina Silva prestou solidariedade à Anitta após a cantora ser ameaçada por se posicionar a favor da preservação da Amazônia.

"Minha solidariedade à @Anitta que está recebendo ameaças por estar, com sua força e popularidade, defendendo a Amazônia. Defender uma causa por amor à vida, à beleza e ao planeta são atitudes que os intolerantes não aceitam", escreveu.

Minha solidariedade à @Anitta que está recebendo ameaças por estar, com sua força e popularidade, defendendo a Amazônia. Defender uma causa por amor à vida, à beleza e ao planeta são atitudes que os intolerantes não aceitam. — Marina Silva (@MarinaSilva) May 10, 2022

No dia três de maio, a cantora falou no Twitter sobre uma conversa que com o ator Leonardo DiCaprio sobre as eleições e questões ambientais.

"Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil?", escreveu Anitta. Como resposta, o presidente Jair Bolsonaro chamou a cantora de adolescente .

Desde então, Anitta recebeu diversas mensagens ameaçadoras de apoiadores do presidente, mas alegou que "a ameaça é a forma mais ineficaz" de podá-la.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.