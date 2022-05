Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26/04/2022 O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do Canal Educação e do Canal Libras, no Palácio do Planalto

Em publicação no Twitter, o presidente da República, Jair Bolsonaro, rebateu críticas e chamou a Anitta de "adolescente". O post foi em resposta a outra publicação em que a cantora diz ter conversado com Leonardo DiCaprio e que ele "sabe mais sobre a floresta Amazônica que o presidente do Brasil".

- Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, @Anitta , é o sonho de todo adolescente. Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para nossas decisões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo. pic.twitter.com/PDfRuXIe95 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 4, 2022

Bolsonaro disse que ficou feliz ao saber que Anitta conversou com o ator estadunidense: "É o sonho de todo adolescente". O presidente ainda afirmou que conversa com milhares de brasileiros e que eles são "bússola para nossas decisões".

Na publicação, a cantora também comentou sobre a importância dos jovens tirarem o título de eleitor. Em relação a isso, o presidente disse que concorda com a inclusão de jovens nas eleições.

- Espero que a Anita tenha aproveitado a oportunidade para aconselhar Leo a abrir mão de seus jatinhos e iate. Esses veículos soltam mais CO2 na atmosfera em um dia do que dezenas de famílias brasileiras em um mês. Antes de sair dando lição, é preciso dar o exemplo. Boa noite! 👍 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 4, 2022

Bolsonaro também afirmou que espera "que a Anita tenha aproveitado a oportunidade para aconselhar Leo a abrir mão de seus jatinhos e iate" devido a poluição por CO2.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.