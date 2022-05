Divulgação/ PDT Ciro Gomes testa postivo para Covid-19

O pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), testou positivo para a Covid-19 nesta segunda-feira (09). Segundo o político, as atividades de pré-campanha serão suspensas por conta do diagnóstico.

O pedetista divulgou o resultado do exame em seu perfil no Twitter e declarou que está bem, com sintomas leves. "Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado", afirmou Ciro.

Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de pré-campanha. Mas, com as devidas precauções, farei a #CIROGAMES , amanhã, direto de minha casa. pic.twitter.com/FEL5tfgBkE — Ciro Gomes (@cirogomes) May 9, 2022

Gomes ainda afirmou que fará sua live semanal direto de casa com as devidas precauções.

O ex-governador do Ceará tinha agenda prevista para o Rio de Janeiro nesta semana e suspendeu a pré-campanha. Além disso, ele também tinha uma entrevista com o jornalista Roberto D'Ávila, na GloboNews, na terça-feira (10).

Na quarta-feira (11), o político estaria m Niterói com representantes locais do PDT e participação no congresso Pensar Brasil, que ocorre no Rio nos dias 12 e 13.

Esta é a segunda vez que Ciro Gomes é diagnosticado com Covid-19. Em outubro de 2020 ele foi infectado, teve sintomas leves e se recuperou da doença.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.