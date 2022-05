Reprodução/TV Globo Ministra e Michelle Bolsonaro durante pronunciamento

Neste dia das mães (8), a primeira-dama, Michelle Bolsonaro e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, fizeram um pronunciamento na TV durante a noite deste domingo.

Durante a fala, a ministra afirmou que "trabalha diariamente para melhor para o Flavinho", seu filho de três anos. Cristiane completa dizendo que "todo esforço de hoje vai valer a pena".

A fala de Michelle, por sua vez, foi direcionada aos projetos que o governo está implementando para "cuidar das mães do nosso país", como a iniciativa Brasil para Elas.

"Encerramos abrançando cada mãe deste Brasil. As donas de casa, as chefes de família, as mães-avós. As mães com filhos com deficiência, as mães raras, as mães indígenas, quilombolas ou ribeirinhas", disse Michelle durante o encerramento de sua fala.

