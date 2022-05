Ricardo Stuckert/Divulgação 08.04.2022 Alckmin será vice de Lula nas eleições presidenciais de 2022

Geraldo Alckmin (PSB) testou positivo para covid-19, e não estará presente no evento de lançamento da chapa presidencial com Lula (PT), marcado para amanhã, a partir das 10h, em São Paulo.

O ex-governador de São Paulo e candidato à vice-presidência deve participar da programação, que deve contar com líderes de partidos políticos e movimentos sociais, por videoconferência.

Segundo o colunista d'O Globo Bernardo Mello Franco, o PT chegou a cogitar o adiamento do evento, mas os custos pesaram na decisão.

Comentaristas políticos estimam que cerca de 4 mil pessoas compareçam ao centro de convenções que vai receber o lançamento.

Alckmin, que está em isolamento, já tomou as três doses da vacina contra covid-19 e passa bem.

