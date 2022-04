Reprodução - 28/04/22 Jair Bolsonaro durante live

Em live nesta quinta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro ironizou as pensões que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) recebe em quatro estados brasileiros. Ele também aproveitou o momento para afirmar que não quer a esquerda no poder.

“Como ela trabalhou, hein?”, declarou o mandatário da República durante transmissão.

Bolsonaro comentava a decisão da Comissão de Anistia que negou um pedido da ex-presidente para uma indenização de R$ 10,7 mil mensais por perseguição na ditadura militar.

Ele disse que Dilma poderia ter o pedido aprovado caso a esquerda voltasse para o poder, o que ele "espera que não aconteça".

A Comissão de Anistia foi criada em 2002 com o objetivo de oferecer reparação a vítimas de perseguição durante a ditadura militar (1964-1985) e hoje integra o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

