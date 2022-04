Reprodução/Rede sociais Ciro Gomes é recebido na Agrishow

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) foi hostilizado por um grupo de bolsonaristas e bateu boca com eles nesta quinta-feira durante visita do pedetista à Agrishow, feira dedicada ao agronegócio em Ribeirão Preto (SP).

Ciro Gomes caminhava entre os estandes do evento na tarde desta quinta-feira, quando pessoas o abordaram aos gritos de "Bolsonaro mito" e chamaram o pedetista de "ladrão do Nordeste", além de outras falas preconceituosas sobre nordestinos.

Nas imagens, é possível ver que o político bate boca com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro enquanto continua a caminhada.

A um homem que o abordou aos gritos de "mito", palavra usada por bolsonaristas para demonstrar apoio ao presidente, Ciro disse: "(Bolsonaro) roubou sua mãe ou comeu ela?"

Ao ser chamado de ladrão, Ciro se exaltou.

— Bolsonaro é ladrão mesmo, ladrão de rachadinha. Eu nunca roubei nada, nem tua mãe, vagabundo — respondeu a outro homem.

Quando você vai para o mundo real e descobre que os robôs existem, mas são seres humanos!



*Coroné Ciro na Agrishow em Ribeirão Preto-SP. pic.twitter.com/M09BXktO1Q — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) April 28, 2022

Em vídeos postados nas redes sociais, é possível ver o pré-candidato à Presidência dizer "nazista ladrão" a algumas pessoas.

Ao ser questionado por jornalistas se esperava ser hostilizado no evento, Ciro afirmou:

— Um país que é governado tem que ter esse tipo de quadrilha, você está vendo quem está insultando quem.

Em nota, o pré-candidato afirmou que "lamenta ter sido forçado a agir com veemência", mas ressalta que sofreu ataques de "forte conotação racista" e que o "comportamento fascista deve ser enfrentado".

