Divulgação/ PDT Ciro Gomes admitiu negociações com o Centrão

O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), admitiu as conversas com União Brasil e PSD para compor sua chapa para as eleições neste ano. Gomes chamou os presidentes dos partidos, Gilberto Kassab e Luciano Bivar, de amigos, e vê possibilidade de avanço nas negociações.

Em visita à Agrishow, feira do agronegócio em Ribeirão Preto (SP), Ciro abriu a possibilidade de sentar à mesa com outros partidos de Centro, como o MDB.

"Eu vinha com essa conversa há muito tempo. No começo do mês, o Bivar me chamou para jantar e me perguntou se aceitaria um convite dele para um diálogo com todos os candidatos fora dessa confrontação entre Lula e Bolsonaro. Disse que topava com uma condição, eu não sentava em mesa nenhuma com Sérgio Moro", afirmou.

"Inclusive, especialmente, com MDB, porque minha diferença com a senadora Simone Tebet já é bem menor", concluiu.

O presidenciável ainda colocou o pré-candidado do PSDB, João Doria, entre os negociáveis, mesmo com opiniões divergentes entre eles. Ciro ainda negou a possibilidade de retirar a sua candidatura antes de uma conversa mais profunda e ressaltou que não aceitaria indicação política para compor sua chapa.

"O que eu penso sobre o Brasil é profundamente diferente daquilo que o Doria pensa. Isso não impede que a gente dialogue. Sou um democrata visceral. Entretanto, esse diálogo, proposto pelo meu amigo Luciano Bivar, tem que seguir alguns critérios. O que eu proponho é que nós nos reunamos para identificar as causas do problema brasileiro".

O pedetista ainda fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e chamou o atual mandatário para participar dos debates.

"O Bolsonaro está piorando tudo. Mas quem criou isso tudo foi o Lula e o petismo, que impuseram a povo brasileiro um choque muito grave de corrupção e crise econômica. O povo, como protesto, foi votar nesta figura bizarra, fascista, que é o Bolsonaro", disse.

"Se Bolsonaro tiver o mínimo de coragem de comparecer em debate comigo, eu deixo ele só o pó", concluiu.

Durante sua visita à Agrishow, Ciro atendeu apoiadores e visitou alguns estantes. No passeio, foi hostilizado e respondeu com xingamentos.

Eu nunca roubei nada, nem a tua mãe. Eu estou aqui andando na Agrishow e você vê quem está insultando", disse Ciro, que citou acusações de rachadinha que envolvem os filhos de Bolsonaro.

Ao ser perguntado sobre a confusão, o presidenciável chamou os críticos de "nazistinhas".

"Meia dúzia de nazistinha. Eles falavam Bolsonaro, mito. Eu respondi ladrão da rachadinha. Foi só isso", disse ao portal ACidade ON.

