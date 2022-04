Isac Nóbrega/PR Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quarta-feira a declaração do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), de que as Forças Armadas estariam sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. Bolsonaro disse que isso não seria "papel de alguém que é democrata".

A fala de Bolsonaro ocorreu durante cerimônia no Palácio do Planalto em apoio ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), que foi condenado pelo STF, mas recebeu um indulto do presidente em seguida. Bolsonaro voltou a fazer insinuações, sem provas, sobre a lisura do sistema eleitoral brasileiro.

— Agora o Barroso diz: "o presidente…". Não falou presidente, mas deu a entender que era eu. (Disse) “As Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o TSE. Que acusação é essa? — discursou Bolsonaro, acrescentando depois: — Isso não é o papel de alguém que é democrata, que luta por liberdade, que é o bem do seu povo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.