Nova pesquisa do banco BTG Pactual, realizada pela FSB , e divulgada nesta segunda-feira (25) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 32%, segundo os dados estimulados.

O novo levantamento mostra uma diminuição na vantagem de Lula sobre Bolsonaro em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em março, em que o petista aparecia com 43% e o atual mandatário, com 29%.

Atrás dos dois pré-candidatos, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 9%, e João Doria (PSDB), com 3%. Os resultados são praticamente iguais aos da pesquisa anterior, em que eles apareciam também com 9% e 2%, respectivamente.

Veja os resultados:

Lula: 41%

Jair Bolsonaro: 32%

Ciro Gomes: 9%

João Doria: 3%

André Janones: 3%

Simone Tebet: 1%

Vera Lúcia: 1%

Os outros candidatos, que no último levantamento somavam 13%, caíram drasticamente nas intenções de voto e agora somam apenas 5%. A indicação de "não voto" (nenhum ou branco/nulo) passou de 4% para 8%, já os indecisos, são 1%, como na última pesquisa.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, isto é, quando a lista de opções não é apresentada aos eleitores, a distância entre Lula e Bolsonaro é ainda menor do que na estimulada: o petista aparece com 36% e Bolsonaro, com 30%.

Confira os resultados:



Lula: 36%

Jair Bolsonaro: 30%

Ciro Gomes: 4%

Outros: 4%

Nenhum 5%

Branco/Nulo: 5%

NS/NR: 16%

O nome do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) não foi considerado no levantamento, já que ele desistiu da corrida presidencial há quase um mês .

Para realizar a pesquisa, dois mil eleitores foram ouvidos por telefone entre os dias 22 e 24 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR-04676/2022.

