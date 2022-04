Renan Olaz/CMRJ - 06.04.2022 O vereador do Rio e youtuber Gabriel Monteiro

O Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores notificou na tarde desta segunda-feira (25) o vereador e ex-policial Gabriel Monteiro (PL), alvo de representação na Casa por quebra de decoro parlamentar. O procurador José Luiz Minc levou a notificação até sala da presidência da câmara, onde estava o parlamentar, que assinou o documento. Com a representação, Gabriel Monteiro pode ter o mandato cassado.

Na última terça-feira, após duas tentativas, o vereador não foi encontrado por Minc para ser notificado do processo.

Caso não fosse encontrado para assinar a notificação presencialmente hoje, data limite do prazo regimental, o vereador poderia ser citado em edital no Diário Oficial Municipal. Agora, o parlamentar tem até dez dias para apresentar defesa. A contar desta terça-feira, o prazo vai até 9 de maio.

