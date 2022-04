Isac Nóbrega/PR - 25.04.22 Presidente Jair Bolsonaro defendeu indulto ao deputado Daniel Silveira durante a abertura da Agrishow

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afrontar o Supremo Tribunal Federal (STF) e afirmou que o indulto dado ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) "será cumprido". A declaração foi dada nesta segunda-feira (25) na abertura da Agrishow 2022, feira do agronegócio realizada em Ribeirão Preto (SP).

Na última semana, Bolsonaro concedeu indulto à Silveira após o parlamentar ser condenado à 8 anos de prisão por participar de atos antidemocráticos. Silveira é próximo do presidente e apontado como um dos organizadores dos atos.

"No passado soltavam bandidos. Hoje solto inocentes", afirmou.

Além de Jair Bolsonaro, participaram do evento o ex-ministro da Defesa e provável vice do candidato do PL nas eleições, Walter Braga Netto, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), General Augusto Heleno. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas, também participou do evento. Braga Netto e Freitas compareceram ao evento mesmo não atuando diretamente no governo federal.

Leia Também

A assinatura da medida ainda contraria a promessa feita pelo presidente ainda em 2018. Na época, Bolsonaro afirmou que não daria indulto para condenados.

Terras indígenas

Durante seu pronunciamento, Bolsonaro comentou sobre o julgamento do marco de terras indígenas. O presidente ameaçou não cumprir as determinações do STF.

"Dentro do STF, tem uma ação levada avante querendo um novo marco temporal. Se conseguir vitória nisso, me resta duas coisas. Entregar as chaves para o Supremo ou falar que não vou cumprir. Eu não tenho alternativa", disse.

