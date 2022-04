Reprodução Damares Alves, Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil

A ex-ministra Damares Alves (Republicanos) lançará, nesta segunda-feira, sua pré-candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. A informação foi divulgada pelo Republicanos, que agendou um evento de oficialização da candidatura para a noite desta segunda.

Damares, que deixou o ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no fim de março e se filiou ao Republicanos, cogitou inicialmente concorrer ao Senado pelo Amapá. O plano era ter uma candidatura alinhada ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado, em contraposição ao senador Davi Alcolumbre (União), mas Damares não encontrou apoio no estado para se candidatar.

Ao se filiar ao Republicanos, Damares chegou a declarar que não disputaria nenhum cargo neste ano, diante do impasse no Amapá, e que se dedicaria a apoiar candidaturas do partido nacionalmente. O Republicanos, contudo, decidiu indicar a ex-ministra para concorrer pelo Distrito Federal.

"A definição pelo Senado foi avaliada como sendo a melhor escolha para o partido após reunião conjunta realizada pela Executiva do Republicanos e os principais nomes da legenda para a disputa das eleições de outubro", informou o partido em nota.

No Distrito Federal, o Republicanos faz parte da base do governador Ibaneis Rocha (MDB), que vem costurando sua candidatura à reeleição em um palanque alinhado a Bolsonaro. Para o Senado, Ibaneis pretende apoiar a candidatura de outra ex-ministra, Flávia Arruda (PL), que deixou a pasta da Secretaria de Governo para disputar as eleições.

O Republicanos também vinha negociando o posto de vice na chapa de Ibaneis.

