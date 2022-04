Reprodução: commons - 08/04/2022 João Doria (PSDB) deixou o governo de São Paulo com 23% de aprovação





João Doria (PSDB) alfinetou, nesta quinta-feira (21), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o pré-candidato à presidência pelo PT dizer que ele não tem “nem passado, nem presente e certamente não tem futuro político” .

Em um post feito no Twitter, o ex-governador de São Paulo afirmou que, ao invés de alimentar polêmicas, segue trabalhando para resolver problemas como fome, falta de emprego e corrupção no Brasil.

Agradeço lembrança da minha vitória em 2016, Lula. Seguimos trabalhando para resolver os grandes problemas do Brasil: comida na mesa, emprego, dinheiro no bolso, sem esquecer, claro, o combate à corrupção. Sobre passado e futuro, vamos debater? Menos ódio, mais solução. Topa? pic.twitter.com/mXLxJcDeGM — João Doria (@jdoriajr) April 21, 2022





A resposta de Doria diz respeito a uma fala de Lula onde o ex-presidente afirma, em evento realizado em Heliópolis, zona sul de São Paulo, que a derrota de Haddad (PT) para o tucano em 2016 foi uma das maiores tristezas que ele já presenciou na política brasileira.

Leia Também





“Uma das maiores tristezas que eu tive nesse país foi a gente ter o Haddad candidato à prefeito, o Chalita candidato à vice e o povo de São Paulo votou no João Doria. Qual o critério que induz a pessoa a deixar 2 educadores de fora e eleger alguém que não tem nem passado, nem presente e certamente não tem futuro político?”, destacou Lula.

O discurso do pré-candidato do PT foi realizado em evento organizado para promover o voto de jovens de 16 a 18 anos. Na ocasião, ele usou seu tempo para criticar adversários políticos afirmando, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro é "desqualificado moralmente" e "vive enganando gente boa da igreja evangélica".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.