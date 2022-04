Divulgação: Câmara dos deputados - 22/03/2022 André Janones aparece em 3º na corrida presidencial

Em nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira (14), o deputado federal André Janones (Avante) aparece empatado com Ciro Gomes e João Doria na intenção de votos em um possível primeiro turno das eleições.

Nesta nova rodada, o PoderData retirou o nome do ex-ministro Sergio Moro. Com a mudança, diferença entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) é de 5 pontos. Lula lidera ranking com 40% e Bolsonaro segue com 35%.

Entre os nomes da terceira via, Janones aparece em destaque entre pré-candidatos importantes na disputa pela presidência. Com 3%, o deputado ocupa o terceiro lugar ao lado dos candidados do PSDB e PDT.

Reprodução/PoderData Lula e Bolsonaro lideram nas intenções de voto; Janones está empatado em terceiro com Ciro e Doria

Em empate tecnico, Ciro Gomes obteve 5% das intenção de votos e João Doria, 3%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de abril e contou com 3 mil entrevistas em mais de 300 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos.

