Reprodução / Instagram - 16.04.2022 Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi

































Leia Também

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis , foi convidado pelo deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi , para assumir a coordenação da campanha do partido em São Paulo.

"Eu tenho certeza que o Gustavo vai ter outras grandes oportunidades no futuro para ajudar o estado de São Paulo e ajudar o Brasil. Exatamente nesse sentido que nós estamos agora fazendo o convite oficial do MDB de São Paulo, para que o Gustavo Reis seja nosso coordenador. Vamos eleger uma bancada de deputados federais e estaduais e fazer a diferença no Executivo do estado de São Paulo", disse Baleia Rossi em vídeo publicado nas redes sociais.



De acordo com o deputado, Reis estava cotado, inclusive, para ser o possível vice-governador do estado, mas para isso teria que renunciar o mandato. "Além de ainda ter muito a fazer por Jaguariúna, ele é o presidente da Região Metropolitana de Campinas", afirmou.

Em publicação no Instagram , Reis agradeceu o convite e disse estar honrado com a oportunidade. "Este é mais um grande desafio da minha trajetória pública que irei me dedicar para que seja cumprido com bastante êxito", escreveu.





"Obrigado Presidente, Baleia Rossi, pelo carinho das palavras e o reconhecimento ao meu trabalho como prefeito de Jaguariúna e Presidente da Região Metropolitana de Campinas."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.