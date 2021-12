Reprodução/Facebook Gustavo Reis Gustavo Reis

O prefeito de Jaguariúna , Gustavo Reis , foi escolhido ontem (dia 8) como presidente da Associação Nacional de Prefeitas, Prefeitos, Vice-Prefeitas e Vice-Prefeitos do MDB . Mesmo se tratando de uma entidade partidária, a importância política e estratégica da associação é evidente. Nesse posto, o prefeito coordenará uma entidade que reúne 800 prefeitos e 700 vice-prefeitos — a maior representação no comando de executivos municipais do país. A eleição aconteceu em Brasília e o mandato terá duração de dois anos.

“É uma alegria receber a missão de presidir a Associação Nacional do maior partido do país, o MDB”, afirmou Reis em agradecimento ao presidente nacional da legenda, deputado Baleia Rossi. Na véspera da eleição, o prefeito havia recebido o prêmio ‘Parcerias Municipais”, concedido pelo governo de São Paulo aos trabalhos mais relevantes entre os municípios do estado. O prêmio é conferido todos os anos a cidades que apresentam os melhores resultados e estabelecem as melhores parcerias. Jaguariúna ficou em primeiro lugar entre os municípios de 50mil a 100mil habitantes.

Além de presidente eleito da associação, Gustavo Reis, que tem 50 anos, também atua como presidente do Conselho de Administração da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e como vice-presidente de Telecomunicações da FNP (Frente Nacional de Prefeitos). “É muito importante um partido forte, trocando políticas públicas, trocando experiências e se aprimorando cada vez mais para que a gente tenha um país cada vez mais plural e com igualdade. Fico muito honrado de exercer esse cargo. Obrigado a todos pela confiança”, finalizou.

Bacharel em Direito, Reis já foi vereador em seu município e está no terceiro mandato à frente da prefeitura. Suas gestões sempre foram marcadas por programas inovadores — e Jaguariúna tem se destacado nos rankings nacionais de Responsabilidade Social e de PIB per capita. Em 2009, sua gestão criou o Prouni Municipal, um programa de concessão de bolsas de estudo do ensino superior voltado exclusivamente para moradores do município. No total, são disponibilizadas até 500 vagas para os mais diversos cursos no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

A educação, por sinal, ocupa papel de destaque nas ações da prefeitura. Em suas gestões, se destacam programas voltados, também, para a saúde e para o desenvolvimento. Em suas redes sociais, o prefeito destacou a importância da experiência em Jaguariúna para mostrar como pretende atuar à frente da associação de prefeitos do MDB. “O trabalho que desenvolvemos em Jaguariúna e na Região Metropolitana de Campinas repercute por todo o Brasil, dá resultados positivos e serve de exemplo”, afirmou o prefeito. “Nosso objetivo agora é levar esse modelo de trabalho para todo o país”, escreveu o prefeito.