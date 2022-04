Reprodução O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou, nesta quarta-feira, que entrou com um pedido para convidar o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para prestar depoimento à Comissão de Educação e Cultura do Senado. O motivo para o convite do ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) é motivado pela declaração dada recentemente por Weintraub de que o mandatário teria pedido para entregar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Centrão.

— Meu chefe, ele falou: 'você vai ter que entregar o FNDE para o Centrão'. Falei: ‘presidente, não faça isso — disse Weintraub em entrevista à CNN Brasil.

Na entrevista, o ex-ministro disse que Bolsonaro respondeu que "precisava".

Pelo Twitter, Randolfe escreveu: "Estou apresentando requerimento à Comissão de Educação do Senado convidando o senhor Abraham Weintraub para falar sobre essa 'entrega', por parte de Bolsonaro, do dinheiro público destinado ao FNDE".

O pedido para convidar o ex-ministro do governo Bolsonaro vem na esteira das denúncias de superfaturamento em licitações do FNDE. O presidente do órgão, Marcelo Ponte, foi chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), um dos principais líderes do Centrão.

A oposição se movimenta para abrir um CPI que investigue o susposto esquema de liberação de verbas do MEC a prefeituras indicadas por dois pastores que não possuem cargo na pasta.

As articulações são encabeçadas por Randolfe, que, até o momento, já conseguiu 25 assinaturas para pedir a CPI. Enquanto isso não acontece, senadores usam a Comissão de Educação como uma antessala de uma comissão parlamentar de inquérito.

