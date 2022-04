Reprodução/TV Globo Bolsonaro e Ciro Gomes

Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) são os presidenciáveis que mais atrapalham na corrida ao governo do Rio de Janeiro. É o que mostra a mais recente pesquisa do instituto DataFolha, divulgada na quinta-feira (7).

Dos entrevistados, 63% afirmaram que não votariam de jeito nenhum em um candidato indicado por Bolsonaro e 62% não veem com bons olhos um nome apoiado por Ciro.

O instituto também perguntou ao entrevistado se ele votaria em candidatos ao governo do RJ apoiados por Lula ou Paes.

Paes é o terceiro mais 'rejeitado' no quesito: 57% não votariam em um candidato apoiado pelo prefeito. Outros 48% rejeitam votar em um candidato apoiado pelo ex-presidente Lula.

Leia Também

A pesquisa foi realizada nos dias 5 e 6 de abril com 1.218 pessoas. A margem de erro é de três pontos para mais ou menos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.