Reprodução/ O Globo Marcelo Freixo e Claudio Castro estão tecnicamente empatados em pesquisa de intenção de votos para eleições no Rio de Janeiro

Pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira pelo jornal "Folha de S. Paulo", mostra o governador do Rio, Claudio Castro (PL), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) tecnicamente empatados na liderança da disputa pelo Palácio Guanabara neste ano.

Freixo aparece com 22% em um dos cenários, enquanto Castro tem 18%. Em outro cenário -- que inclui os nomes de Anthony Garotinho (União), André Ceciliano (PT) e o general Carlos Alberto Santos Cruz (Podemos) --, o deputado do PSB tem 18%, contra 14% para Castro. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Castro e Freixo estão empatados tecnicamente.





Garotinho, Ceciliano e Santos Cruz, embora incluídos em um dos cenários da pesquisa, não tiveram suas pré-candidaturas apresentadas de forma oficial por seus partidos.

O Datafolha pesquisou dois cenários. Veja os resultados:

Cenário 1:





Marcelo Freixo (PSB) - 18%

Cláudio Castro (PL) - 14%

Anthony Garotinho (União) - 7%

Rodrigo Neves (PDT) - 5%

Eduardo Serra (PCB) - 4%

Carlos Alberto Santos Cruz (Podemos) - 4%

Cyro Garcia (PSTU) - 3%

Felipe Santa Cruz (PSD) - 2%

Paulo Ganime (Novo) - 1%

Brancos e nulos - 30%

Não sabe/não respondeu - 9%

Cenário 2 (sem Garotinho, Ceciliano e Santos Cruz):





Marcelo Freixo (PSB) - 22%

Cláudio Castro (PL) - 18%

Rodrigo Neves (PDT) - 7%

Eduardo Serra (PCB) - 5%

Cyro Garcia (PSTU) - 4%

Felipe Santa Cruz (PSD) - 3%

Paulo Ganime (Novo) - 2%

Brancos e nulos - 33%

Não sabe/não respondeu - 2%

O Datafolha ouviu 1.218 eleitores em 31 municípios do Rio de Janeiro entre terça e quarta-feira desta semana. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-05998/2022. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

