Edilson Rodrigues/Agência Senado Simone Tebet e Eduardo Leite se reuniram hoje em Brasília

Após encontro com Eduardo Leite (PSDB), ex-governador do Rio Grande do Sul , a senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que o centro democrático tem apenas dois nomes como pré-candidatos oficiais na disputa à Presidência: ela e o tucano João Doria, ex-governador de São Paulo que ganhou as prévias do partido para concorrer ao Planalto.

A senadora, porém, afirmou que ouviu do presidente do PSDB, Bruno Araújo, que a sigla se somará aos esforços dos partidos que compõe a chamada da terceira via para a consolidação de um candidato único.

Apesar de ter perdido o pleito no fim do ano passado, Leite tem se movimentado nos bastidores para se colocar como a opção do PSDB à Presidência. Recentemente, o ex-governador gaúcho também ventilou a possibilidade de formar uma chapa com Tebet, podendo ocupar a posição de vice.

— Nós temos hoje dois pré-candidatos do centro democrático: Simone Tebet e João Dória, que venceu as prévias. A questão do PSDB, se está resolvida ou não está resolvida, esse é um processo que não cabe a nós nesse momento discutir. Mesmo assim, eu ouvido do presidente do PSDB que se somará conosco nesse processo [de união da terceira via], independente de qualquer coisa — disse Tebet, em entrevista coletiva ao lado de Leite.

E conversarmos pra construir convergência junto com os nossos partidos respeitando aqui o que a senadora Simone falou, o meu partido fez prévias, tem o seu pré-candidato estabelecido. Nós respeitamos isso, ninguém está deslegitimando as prévias. Elas têm a sua legitimidade, mas não se trata aqui apenas sobre atender formalidades, mas sim de ajudar o país a encontrar um caminho. Isso é o que nos move e promove convergência.

