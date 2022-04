Flickr Bolsonaro afirma que ficaria maluco se apoiasse políticos em eleições estaduais





Em resposta a apoiador durante sua saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou não se envolver em campanhas eleitorais estaduais para não ficar "maluco" e também por não ter tempo hábil para fazer as negociações necessárias.

“Por que que eu não entro em campanha? Senão, não trabalho, não consigo produzir nada para o Brasil. Imagine eu negociando em cada Estado bancada. É difícil da minha parte, é impossível fazer isso aí”, afirmou, em resposta a cidadão presente no local que destacou a intenção de se candidatar para as eleições deste ano.

“Eu não entro em campanha de Estado nenhum. Eu fico maluco se eu começar a apoiar um aqui e outra lá.”

Mesmo com a fala, Bolsonaro já anunciou o apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida eleitoral paulista. A decisão gerou insatisfação de alguns políticos membros da legenda do presidente, que informaram que apoiarão o governador Rodrigo Garcia (PSDB) nas eleições de outubro.

Um grupo com 132 políticos do PL anunciou o apoio ao atual governador de São Paulo na noite da última terça-feira (5). Isso se deve tanto a uma união dentro do partido, como ao fato de Garcia ter um perfil conciliador e já conhecer o estado.

Bolsonaro respondeu a outro apoiador na saída do Palácio e o orientou a não iniciar a carreira política como vereador.

“Com todo respeito a você, tem que amadurecer um pouquinho mais para falar em campanha. Ainda mais agora que diminuiu bastante o número de candidatos. A barra é pesada”, ressaltou.

