Reprodução - 31.03.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

O jornalista Silvio Costa, editor do site Congresso em Foco, foi surpreendido pela presença de policiais em sua casa, enquanto celebrava seu aniversário nesta sexta-feira (1º), após seus convidados gritarem "Fora Bolsonaro". A festa acontecia em um prédio do Noroeste, região administrativa de Brasília.



Moradores de um prédio vizinho acionaram a polícia com o pretexto de que a ordem pública estava sob ameaça. Policiais do 3º Batalhão Militar foram despachados para o local. Informação foi revelada pelo jornalista Ricardo Noblat do site Metrópoles.



"Todas as pessoas têm o direito de se manifestar, independentemente de posição política", afirmou Costa. Logo após, o Sargento que comandava a operação comunicou que o aniversariante seria levado para depor na delegacia mais próxima.

Costa assinou um termo se comprometendo a depor neste sábado (2), e foi liberado em seguida.