Roberto Moreyra/Agência O Globo - 31.03.2022 O vereador do Rio e youtuber Gabriel Monteiro

Na última terça-feira, após uma reunião com o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio — que apura casos de quebra de decoro parlamentar — , o vereador Gabriel Monteiro afirmou à imprensa que já havia entregado ao Ministério Público do Rio (MPRJ) a íntegra das imagens em que relata ter sido subornado pelo empresário Jailson dos Santos Salazar, da J.S. Salazar, responsável pela administração dos pátios e dos reboques da prefeitura do Rio.

No entanto, a 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital informou que ainda não recebeu as imagens. Os promotores querem saber se houve fraude durante a edição do vídeo para forjar um suposto flagrante ou não. Na tarde desta sexta-feira, a Justiça determinou que a Secretaria de Polícia Civil do Estado também cumpra a entrega das mídias que constam no inquérito.

Perguntado pelos repórteres sobre a entrega do HD bruto contendo as imagens, Monteiro disse que o material estava com o MP do Rio:

— Sim já entreguei. Já entregamos — afirmou o parlamentar.

Em seguida, também lhe foi perguntado quando o material havia seguido para a promotoria e Monteiro se esquivou:

— Nós entregamos, (mas) tem que perguntar... É uma pergunta bem específica — respondeu, demonstrando, com o olhar, que procurava os advogados presentes à coletiva. — Foi entregue assessoria jurídica?

Um advogado respondeu afirmativamente.

— Sim, senhor.

O vereador segue com o assunto:

— O senhor lembra (quando foi entregue)?

O advogado responde:

— Foi protocolado junto ao Ministério Público.

