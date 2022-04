Reprodução O ex-deputado Cabo Daciolo ainda procura partido para as eleições deste ano

Após seu projeto de disputar o Palácio Guanabara naufragar, Cabo Daciolo decidiu concorrer ao governo do estado de São Paulo nas eleições deste ano. O ex-deputado federal afirmou que vai passar essa sexta-feira na capital paulista para mudar seu domicílio eleitoral, atualmente no Rio de Janeiro, e deve anunciar seu novo partido ainda hoje.

No mês passado, Daciolo chegou a anunciar que seria pré-candidato ao governo do Rio pelo PROS. Porém, a executiva nacional do partido negou a candidatura e afirmou que não tinha sido consultada. O PROS tem cargos no governo do Rio, o que incomodou a campanha de reeleição do governador Cláudio Castro (PL).

Cabo Daciolo afirmou que as movimentações feitas pelo chefe do Palácio Guanabara para minar sua candidatura motivaram sua decisão de ir para São Paulo, estado de origem de sua mãe.

"O Rio de Janeiro fechou as portas pra mim. Incomodei o poder e o Castro com seus secretários bloquearam meu projeto no PROS", disse o ex-bombeiro ao GLOBO na manhã desta sexta-feira, prestes a embarcar para São Paulo.

O ex-deputado disse ainda que um chamado divino fez com que ele tomasse a decisão de mudar seu domicílio eleitoral.

"O Espírito Santo está me impulsionando para São Paulo, uma terra que sempre me abrigou em tempos difíceis."

No Rio, Daciolo espera transferir seus votos para o irmão Alencar Daciolo, que vai disputar uma vaga de deputado federal. Em 2018, Alencar tentou a vaga de deputado federal pelo Patriotas no Rio de Janeiro. Ele chegou a ter 11 mil votos, porém não foi eleito.

Candidato à Presidência da República nas eleições de 2018, quando terminou em sexto lugar, à frente de nomes como Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (REDE), Daciolo já declarou que neste ano irá apoiar a candidatura de Ciro Gomes (PDT) para o Planalto.

