Marcello Casal JrAgência Brasil Moro vai concorrer a deputado federal em São Paulo





O ex-juiz Sergio Moro divulgou um comunicado onde afirma que desiste, neste momento, de uma pré-candidatura à presidência . A informação vem acompanhada do anúncio de que o ex-ministro passa a integrar o União Brasil após se desligar do Podemos.

"Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor", afirma, em nota divulgada na sua conta oficial do Instagram.





Focado agora em concorrer ao cargo de deputado federal em São Paulo nas eleições, Moro afirmou defender uma candidatura única de centro para a presidência da República.

Leia o texto na íntegra:

O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única.

A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio. Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor.

