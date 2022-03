Reprodução: Agência Brasil Chuva em São Paulo

O mês de abril se inicia com uma frente fria que chega ao Brasil nesta quinta-feira (31) e muda as temperaturas das regiões Sul e Sudeste. A partir de amanhã (01), os termômetros podem registrar mínimas de 11ºC nas capitais Porto Alegre e Curitiba.

Caso as capitais cheguem aos 11ºC, esta será a menor temperatura do ano já registrada pelo InMet (Instituto Nacional de Meteorologia). Até agora, a mais baixa ocorreu no dia 12 de fevereiro em Curitiba, chegando aos 12,9ºC.

Além disso, Florianópolis deve sentir mínimas de 15ºC nesta sexta-feira (1º) e São Paulo pode chegar aos 16ºC entre sexta (1º) e domingo (3).

Segundo o Climatempo, a frente fria se deslocou muito rápido para o Sul do Brasil, espalhando nuvens carregadas que provocam chuvas intensas e fortes rajadas de vento.

Durante esta semana, a frente fria avança para o Sudeste e para o Centro-Oeste, atingindo o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Rio de Janeiro com chuvas intensas e ventania.

Leia Também

Nas regiões Norte e Nordeste, a presença da Zona de Convergência Intertropical ativa na costa brasileira faz com que ocorra fortes pancadas de chuvas nessas áreas, mas o calor ainda é predominante.

Ar Polar

Em razão da chegada dessa nova frente fria e da entrada do ar frio de origem polar, os estados do Sul do Brasil, em São Paulo e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia serão afetados por uma forte queda de temperatura nos próximos dias.

Na capital do Acre a mínima é de 16ºC e para a a capital de Rondônia, a mínima é de 19ºC, ambas no sábado (2). No entanto, as máximas se mantém acima dos 30ºC para as cidades durante a semana.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.