Reprodução: Flickr - 31/03/2022 Sergio Moro deve se filiar ao União Brasil em breve

O ex-juiz Sergio Moro se reuniu na tarde desta quinta-feira com o deputado federal Júnior Bozzella, vice-presidente do União Brasil em São Paulo, e o grupo de Alexandre Leite, filho do presidente da Câmara Municipal Milton Leite e antigo presidente do DEM estadual, em um hotel em São Paulo. O coordenador de sua campanha, o advogado Luís Felipe Cunha, também está presente.

Eles se encontraram no restaurante Tarsila, no Hotel Intercontinental, em meio a conversas sobre uma possível filiação de Moro ao União. Dirigentes do Podemos, seu atual partido, afirmaram terem sido pegos de surpresa pelos rumores.

A entrada do ex-juiz no partido deve ser anunciada nas próximas horas. O movimento é um passo no sentido de desistir da disputa pela Presidência para concorrer a uma vaga no Congresso Nacional, informou a colunista do GLOBO Bela Megale.

Integrantes da cúpula do União Brasil relataram que as portas do partido estavam abertas para Moro, desde que ele se candidatasse a uma vaga como deputado ou senador.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.