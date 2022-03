Divulgação Câmara dos Deputados - 30/03/2022 Deputado Federal Daniel Silveira

O deputado federal Daniel Silveira (União-RJ) afirmou que irá cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de comparecer às 15h desta quinta-feira à Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para que seja feita a instalação de tornozeleira eletrônica nele .

Silveira fez a declaração na saída de uma cerimônia no Palácio do Planalto, de despedida dos ministros que deixaram o governo para disputar eleições.

"15h na sede da Polícia (Federal)."

Questionado sobre o que o fez mudar de opinião, ele citou o bloqueio de bens e a multa:

"Quando ele determinou bloqueio de bens e R$ 15 mil (de multa). Quem é que vai pagar multa diária para mim?"