José Cruz/Agência Brasil - 14.08.2018 Pré-candidato à Presidência, Ciro Gomes, do PDT

Nas redes sociais, o pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), reagiu ao movimento dos concorrentes da chamada terceira via nesta quinta-feira (31).

"Muitos vão ceder, mas não serei eu", publicou Ciro na manhã de hoje em meio a uma possível desistência do governador de São Paulo, João Doria (PSDB) , de disputar o Executivo. A decisão, de acordo com informação confirmada pelo iG , será anunciada às 16h desta quinta, em evento no Palácio dos Bandeirantes .





Além disso, há a possibilidade do ex-ministro Sergio Moro também desistir de concorrer à Presidência . De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo , nas próximas horas, o ex-juiz deve deixar o Podemos e se filiar ao União Brasil.

Caso realmente haja a desistência da pré-candidatura, Moro deve buscar uma vaga na Câmara dos Deputados ou no Senado.

De acordo com as últimas pesquisas eleitorais, Ciro Gomes aparece em quarto lugar na corrida eleitoral , com 6%, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (43%), de Bolsonaro (26%) e de Moro (8%).

