Reprodução/Montagem iG 31.03.2022 Paulo Guedes, Bento Albuquerque, Wagner Rosário e Augusto Heleno se mantêm desde janeiro de 2019

Nesta qunita-feira (31) o presidente Jair Bolsonaro formalizou as trocas de ministros na Esplanada. Com isso, restam apenas quatro ministros da configuração original do governo.

São eles: Paulo Guedes (Economia), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

Nove ministros foram exonerados para serem candidatos nas eleições deste ano. A saída deles será oficializada em uma cerimônia no Palácio do Planalto.

Durante seu mandato, Bolsonaro fez diversas trocas, por diferentes razões. O primeiro ministro a ser exonerado foi Gustavo Bebianno, em fevereiro de 2019. Ele faleceu um ano depois, em março de 2020.

Logo após a morte de Bebianno, Bolsonaro fez outras modificações na Esplanada para trazer mais militares à sua equipe, trazendo os generais Walter Braga Netto, em fevereiro de 2020, e Luiz Eduardo Ramos, em março de 2021.

Leia Também

Outros ministros, como Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores), deixaram o em 2021, após diversas polêmicas e diferenças com alas pragmáticas do governo.

A pasta da educação teve um total de quatro trocas. A última delas é recente, com a demissão do pastor Milton Ribeiro, na última semana. Ribeiro não resistiu à pressão após denúncias de influência de pastores evangélicos na destinação de verbas da pasta.

Eleições 2022

Com a exoneração de nove ministros para a disputa eleitoral de 2022, as pastas serão assumidas por secretários-executivos ou outros servidores internos . Bolsonaro usou a estratégia de indicar como substitutos nomes técnicos, em uma chamada “solução caseira” para os últimos meses de 2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.