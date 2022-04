Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Veja como mudar o domicílio eleitoral para votar nas eleições de 2022

Caso você tenha mudado de cidade, estado ou país e deseja votar nas eleições gerais de 2022 , é preciso solicitar a transferência de endereço até o dia 4 de maio. O prazo é válido também para quem mudou de bairro e deseja atualizar o endereço. É necessário que o título esteja regularizado antes de realizar a solicitação.

A solicitação de transferência do domicílio eleitoral pode ser feita sem sair de casa, pela internet, por meio do Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para isso, o eleitor precisa residir há pelo menos três meses no novo local.

Não é possível solicitar a transferência caso já a tenha realizado nos últimos 12 meses. Quem tirou a primeira via do documento há menos de um ano também não está apto a transferir.

Como solicitar

O processo pode ser feito por meio do Autoatendimento do Eleitor, seção do Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reúne, entre outros, todos os serviços do Título Net. O menu fica localizado na página inicial do site, à direita da foto principal, numa tarja laranja.

Para fazer a alteração do endereço, clique no menu “Atendimento ao Eleitor”, primeiro item à esquerda. Aparecerá uma listagem de serviços e basta você escolher “Atualizar endereço”.

Você precisará dos seguintes documentos: comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial com foto e certificado militar — exigência válida apenas para homens de 18 a 45 anos.

Tire uma foto do comprovante de residência e do documento de identificação (frente e verso). Você vai precisar também fazer uma selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto.

No final da próxima tela, clique em “Iniciar seu atendimento a distância”, que fica na parte “Faça seu requerimento”. Em seguida, selecione o estado, confira a lista de documentos necessários e clique em “Próximo”.

Continue preenchendo os dados solicitados na tela que abre em seguida.

Leia Também

Leia Também

O envio de documentação é a próxima etapa. Selecione o documento que você vai incluir e clique na parte “Selecionar arquivo”. Quando inserir todos os arquivos necessários, finalize o processo, clicando em “Próximo”.

Na próxima tela, adicione as informações do local para onde quer transferir o título de eleitor. Preencha os campos CEP, UF, município, bairro, endereço, número, complemento (se houver), número de telefone (de preferência com WhatsApp) e tempo de habitação no domicílio eleitoral. Feito isso, aperte "Próximo".

A próxima janela é a de escolha do local de votação. Selecione o preferido e avance.



Depois é só verificar as informações e apertar em "Confirmar". Anote o número do protocolo para conferir o resultado do pedido de transferência de título eleitoral junto ao TSE e clique em "Finalizar" para terminar o processo.

Concluída a solicitação, é só ficar de olho e acompanhar o requerimento no Portal do TSE.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.