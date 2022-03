Reprodução/Instagram Vanderlei Luxemburgo se filia ao PSB

O treinador de futebol e empresário da área das comunicações Vanderlei Luxemburgo pode disputar as eleições deste ano pelo PSB. Ele cogita concorrer a uma cadeira no Senado ou à Câmara representando o Tocantins.

O ex-técnico assinou a ficha de filiação em uma cerimônia em Brasília nesta segunda-feira (28) ao lado de Carlos Amastha, presidente do PSB de Tocantins, do ex-juiz Marlon Reis, autor do projeto da Ficha Limpa, do ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg e do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Dias atrás o empresário cogitou se filiar ao Partido dos Trabalhadores. O deputado federal Célio Moura (PT) explicou, durante um encontro do partido em Palmas, que o técnico estaria em conversa com o PT e teceu elogios a Vanderlei.

“O Vanderlei Luxemburgo tem percorrido o Estado inteiro buscando mostrar o Tocantins para os tocantinenses, ele acha que o até hoje ninguém conseguiu mostrar todas as riquezas culturais, turísticas e potencial econômico do Estado para o seu povo, ele tem feito este trabalho”, disse o deputado.

Luxemburgo é ex-técnico da seleção brasileira e do Flamengo, Palmeiras, Vasco, Corinthians, Fluminense, Santos, Real Madri, e outros. Após a carreira no futebol, ele trabalhou como repórter na TV do Tocantins.

