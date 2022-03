Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.03.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

Por questões de saúde, o presidente Jair Bolsonaro não compareceu ao evento de filiação de Damares Alves e Tarcísio Freitas ao Republicanos. Durante a cerimônia, o deputado Marcos Pereira disse que o presidente passou mal e precisou ser encaminhado para o hospital nesta segunda-feira (28).

Ainda de acordo com o deputado, Bolsonaro precisou passar por alguns "exames de rotina". A placa com o nome do presidente foi retirada da mesa pouco antes do evento começar. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, compareceu à cerimônia do partido em Brasília.

Damares, ministra da Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, e Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, passam a integrar da sigla liderada por Pereira.

Na tarde hoje, o presidente anunciou a saída do general Silva e Luna do comando da Petrobras e recebeu o pedido de demissão de Milton Ribeiro do Ministério da Educação.

