Valter Campanato/Agência Brasil - 23.04.2019 Governador de São Paulo, João Doria (PSDB)

O governador de São Paulo João Doria afirmou que qualquer articulação interna para retirá-lo das eleições presidenciais neste ano pelo PSDB é um “golpe”. “Uma tentativa torpe, vil, de corroer a democracia e fragilizar o PSDB”, afirmou o tucano, em coletiva de imprensa realizada neste domingo, 27.

Doria foi questionado na ocasião sobre qual seria sua leitura sobre a articulação de integrantes do partido para não reconhecer as prévias da sigla, realizadas em novembro — das quais o governador de SP saiu vitorioso.

"Diante de prévias realizadas com o amparo da Justiça Eleitoral, com investimentos também registrados na Justiça Eleitoral — foram R$ 10 milhões investidos — as prévias valem", disse Doria.

E seguiu "o PSDB fez prévias homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. As prévias foram realizadas durante três meses em todo o Brasil, 44 mil eleitores do PSDB em todo o Brasil votaram. Houve a homologação do resultado num ato celebrado em Brasília com os três candidatos que disputaram: o senador Arthur Virgílio, o governador Eduardo Leite e eu, com a presença do presidente nacional do PSDB".

