O índice de confiança dos brasileiros nas urnas eletrônicas cresceu 13 pontos percentuais, de acordo com uma pesquisa do Datafolha divulgada hoje (25). Segundo o instituto, 82% dos entrevistados disseram confiar no sistema eleitoral vigente, e outros 17% afirmaram que não confiam.

O último levantamento do gênero, feito em 2020, apontava que à época, apenas 69% confiavam plenamente no equipamento, e 29% se mostravam desconfiados quanto ao seu uso.

O voto em papel também esteve em pauta na pesquisa, e os entrevistados foram questionados se seria melhor voltar ao sistema antigo ou permanecer no atual - 77% se mostraram favoráveis às urnas, e 20% pediram a volta do papel. Em 2020, os percentuais eram de 73% e 23%, respectivamente.

Entre os seguidores do presidente Jair Bolsonaro (PL), crítico ferrenho das urnas, 70% se mostrou confiante no equipamento de votação.

Os eleitores acima dos 60 anos também demonstraram 'um pé atrás' com a urna: deles, 22% diz não confiar no sistema.

Nesta pesquisa, o Datafolha ouviu 2.556 pessoas em 181 municípios de todo o país entre os dias 22 (terça) e 24 (ontem) de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Em entrevista concedida ao iG, o ex-secretário de TI do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Giuseppe Janino, que participou da implantação do sistema digital de votação, explicou as barreiras de segurança presentes em uma urna .

"A urna não está ligada a nenhum dispositivo de rede ou internet. Para tentar burlar o sistema, seria preciso vencer todas as barreiras de segurança individualmente de posse de uma urna, e são mais de 30 barreiras para que o sigilo do voto seja quebrado", disse.

