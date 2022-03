Reprodução Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT)

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, indica que a diferença de intenção de voto entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuiu no eleitorado de menor renda familiar, que concentra mais da metade dos entrevistados.

Em dezembro do ano passado, o petista aparecia 40 pontos à frente de Bolsonaro nesse segmento da população. Essa diferença agora é de 32 pontos, patamar menor que o registrado em setembro de 2021 (34 pontos).

As últimas pesquisas não são diretamente comparáveis, já que houve mudanças na lista de candidatos, mas o levantamento mais recente pode indicar uma mudança de tendência que só será confirmada nas próximas pesquisas.

Lula tem hoje 51% dos votos entre os eleitores com até dois salários mínimos, contra 19% de Bolsonaro. Há quatro meses, Lula tinha 56% das intenções de voto nesse grupo, contra 16% do atual presidente.

Leia Também

Em meio à piora de indicadores econômicos, como a inflação, a expectativa no Palácio do Planalto é que o pagamento do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, amenize o baixo desempenho de Bolsonaro entre os eleitores mais pobres até a disputa presidencial. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa.

Em relação ao levantamento anterior, de dezembro do ano passado, o Datafolha aponta uma distância menor entre Lula e Bolsonaro nas intenções de voto. Na ocasião, o petista oscilava entre 47% e 48% das intenções de voto, a depender do cenário, enquanto o atual presidente variava entre 22% e 21%.

O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 municípios de todo o país entre terça e quarta-feira desta semana. A pesquisada foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08967/2022. O nível de confiança do levantamento - isto é, a probabilidade de que ele reproduza o cenário atual, considerando a margem de erro - é de 95%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.