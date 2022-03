Fernando Frazão/Agência Brasil - 30.06.2021 Facebook e Instagram receberam R$ 9,9 milhões em propaganda política nos últimos três meses

Mirando nas eleições deste ano, o Facebook e o Instagram receberam R$ 9,9 milhões em anúncios de políticos direcionados ao eleitorado nos últimos três meses, segundo dados da biblioteca de anúncios da Meta, empresa que controla as redes.



A ação é permitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desde que não haja disparo em massa de propagandas em aplicativos de mensagem instantânea, além de pedido explícito de votos. A regra também diz que a moderação de gastos deve ser respeitada, embora não haja um cálculo definido para estipular valores gastos.

De acordo com o levantamento feito pela coluna Sonar , do jornal O Globo , a senadora Simone Tebet (MDB) foi a que mais gastou entre os pré-candidatos, desembolsando R$ 138 mil para patrocinar conteúdo nos últimos 30 dias. No total, 42 publicações já foram impulsionadas com temas mais voltados ao público feminino, como o combate ao feminicídio e à pobreza menstrual.

Reprodução Publicações da senadora Simone Tebet (MDB)





Já o ex-ministro Sergio Moro (Podemos) , investiu R$ 46 mil nos últimos meses com publicações exaltando, principalmente, a Operação Lava Jato . As postagens, porém, são compartilhadas no perfil do partido e não no do ex-juiz, com foco de atingir homens entre 25 e 34 anos das regiões Sudeste e Sul.

Reprodução Publicações na página do Podemos exaltando a Operação Lava Jato





Em seguida, aparece o PT, com um investimento de R$ 34 mil usado para divulgar cadastros e seus aplicativos para acessar conteúdo a favor do ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Uma dessas ações, chamada " Lulaverso ", foi alvo de bloqueios do WhatsApp no último dia 11 de março .

Reprodução Publicação do PT sobre o ex-presidente Lula





No estado do Rio de Janeiro, quem se destaca é o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) , que gastou quase R$ 60 mil em impulsionamento pelo partido nos últimos três meses. Em fevereiro, o pré-candidato ao governo do Rio patrocinou publicações se apresentando como candidato de Lula e com propostas de combater os efeitos da pandemia na aprendizagem escolar, mais voltadas ao público jovem.

Reprodução Publicação de Marcelo Freixo mostrando apoio de Lula ao candidato





Em Pernambuco, o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União Brasil), gastou quase R$ 66,8 mil nos últimos três meses, de acordo com o levantamento, para divulgar sua gestão na cidade.

Na mesma linha, o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, o vice-governador Rodrigo Garcia, tem publicado sobre o impacto das ações do governo paulista contra a pandemia de Covid-19, além de fotos e vídeos em que aparece ao lado da família. No total, a sigla gastou R$ 36 mil com os anúncios no último mês, com foco em mulheres jovens.

