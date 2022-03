Reprodução Lula e Bolsonaro são os candidatos mais cotados para um confronto no segundo turno

Pesquisa realizada pelo PoderData entre os dias 13 e 15 de março mostra que o ex-presidente Lula derrota Jair Bolsonaro em 3 de 5 regiões do Brasil. A pesquisa analisa o cenário para um eventual segundo turno.

Enquanto o petista lidera nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte, o atual presidente Bolsonaro é o favorito na região Centro-Oeste e Sul.

Ambos são os candidatos mais cotados para o confronto. Em relação ao primeiro turno, Lula tem 40% de votos entre a população geral, contra 30% do militar.

Outros candidatos da chamada 'terceira via' chega à marca dos 10%. Entre os favoritos estão Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), com 7% cada.

Leia Também

Já em um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista atualmente derrotaria Bolsonaro por 50% a 36%. Em janeiro, Lula liderava em todas as cinco regiões do país.

A pesquisa, realizada pelo PoderData, contou com 3 mil entrevistas e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.