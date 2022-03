Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.03.2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) teve queda na aprovação entre os evangélicos

Uma pesquisa realizada pelo PoderData entre os dias 13 a 15 de março mostra que 38% dos evangélicos consideram que Jair Bolsonaro (PL) faz um trabalho “ótimo” ou “bom” enquanto presidente do Brasil.

A taxa de ótimo/bom de Bolsonaro entre os religioosos evangélicos teve uma queda de 6 pontos percentuais em duas semanas. Já a taxa do grupo que considera o seu trabalho “regular” subiu 7 pontos.

A taxa igualou-se, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais da pesquisa, àqueles (cerca de 37%) que nivelaram a trajetória do mandatário como “ruim” ou “péssima” nesse segmento religioso.

No estrato evangélico, a avaliação do presidente é 11 pontos percentuais melhor do que a da população em geral, onde a taxa de “ótimo” ou “bom” é de 27% e a de “ruim” ou “péssimo” vai a 52%.

Leia Também

Entre os católicos, o percentual de “ótimo” ou “bom” fica em 22% e o “ruim” ou “péssimo” é de 57%.





A pesquisa foi realizada pelo PoderData, com 3 mil entrevistas, de 13 a 15 de março de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-00835/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.