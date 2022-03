Divulgação/Agência Senado/Pedro França Senador Alessandro Vieira anuncia filiação ao PSDB

O senador Alessandro Vieira (SE) anunciou nesta sexta-feira que irá se filiar ao PSDB. Vieira deixou o Cidadania recentemente por divergências com a direção da legenda.

Em nota, Vieira afirmou que identifica no PSDB "democracia interna, compromisso com a renovação política e sensibilidade popular". O ato de filiação foi marcado para a próxima segunda-feira, em São Paulo, com a presença do governador João Doria.

Na semana passada, o senador anunciou que deixaria o Cidadania devido à recondução do ex-deputado Roberto Freira à presidência da legenda. Para ele, a decisão é contrária à necessidade de "renovação na política".

Com a entrada de Vieira, o PSDB se tornará a quarta maior bancada do Senado, com oito parlamentares, atrás de MDB (16 senadores), PSD (11) e Podemos (nove). Já o Cidadania ficará com apenas uma parlamentar, Eliziane Gama (MA) — na semana passada, Leia Barros (DF) também anunciou a desfiliação da sigla.

Leia Também

No ano passado, Vieira anunciou uma pré-candidatura à Presidência. A postulação ficou comprometida, no entanto, quando o Cidadania passou a negociar uma federação justamente com o PSDB. Como Doria também é pré-candidato, o parlamentar chegou a defender que o candidato da federação fosse escolhido por meio de pesquisas eleitorais.

Vieira foi eleito em 2018 pela Rede, mas foi para o Cidadania (então PPS) no fim daquele ano, antes de tomar posse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.