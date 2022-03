Reprodução/ Brasil247 Ruralistas articulam projeto para retirar o estado do Mato Grosso da Amazônia Legal

A área identificada como Amazônia Legal é composta por nove estados, mas no que depender da Frente Parlamentar da Agropecuária passará a ter oito. A bancada ruralista no Congresso se organiza para garantir a aprovação de um projeto de lei que retira o Mato Grosso do Grupo.



O propósito da medida é reduzir de 80% para até 20% o percentual das propriedades rurais que devem ter a mata original preservada no estado.



Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os parlamentares tentam aproveitar a discussão em torno dos efeitos da guerra na Ucrânia para agilizar pautas relacionadas ao fornecimento de alimentos. No caso em questão, o deputado Juarez Costa (MDB-MT) justifica que o Mato Grosso era o estado com maior déficit de reserva legal até cinco anos após a aprovação do Código Florestal.



"Com o crescimento da população mundial e consequente aumento da demanda nacional e internacional por alimentos, se faz necessário uma expansão das áreas de produção em áreas de fronteira agrícola", diz um trecho do texto destacado pela publicação. O projeto foi protocolado no último dia 9.

Leia Também







Conforme previsto no regramento, toda propriedade rural precisa manter uma área de reserva, com a mata nativa da região. Na Amazônia Legal, essa área é de 80%, enquanto em campos gerais é de 20%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.