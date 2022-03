Reprodução/Twitter Chuva forte provocou alagamento na região do Beco do Batman

Um temporal atingiu a cidade de São Paulo nesta terça-feira e provocou vários pontos de alagamento. Bairros das Zonas Norte e Oeste foram os mais atingidos pela forte chuva.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver a enchente na região do Beco do Batman, ponto turístico da capital:

Em outro vídeo, também na região da Vila Madelena, um carro é atingido pela correnteza:

Vila Madalena, perto do beco do Batman hj ! pic.twitter.com/ZYvNtyslsW — Luiz Kaufmann (@Luizkauf) March 15, 2022

O bairro Vila Mariana também teve pontos de alagamento:

#Chuva comendo solto aqui na Vila Maria #SaoPaulo #sp .

Isso nunca aconteceu nesse rio da Pça Eduardo Rabelo pic.twitter.com/l0iorx3R7f — Vinicius Souza (@VinnyMosh) March 13, 2022

A rua Palestra Itália e a Avenida Pompéia ficaram completamente embaixo d'água. Devido ao temporal, os túneis do Vale do Anhangabaú, no Centro, e Fernando Vieira da Mello, na avenida Rebouças, na Zona Oeste, tiveram que ser interditados por conta de alagamentos na parte interna.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura anunciou o fim do estado de atenção em toda cidade por voltar das 17h10. Segundo o órgão, responsável previsão, os próximos dias serão de chuvas fortes no período da tarde.

