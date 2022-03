Reprodução/O Globo Deputado Arthur do Val diz que se expressou mal e foi imaturo

Neste domingo (13), em entrevista ao programa Domingo Espetacular, o deputado estadual Arthur do Val, mais popularmente conhecido como Mamãe Falei, admitiu imaturidade, mas tentou justificar a fala sobre mulheres pobres serem “mais acessíveis”.

Na conversa, enquanto ele e a entrevistadora ouviam o áudio produzido pelo parlamentar, ele interrompeu dizendo que aquela era a “pior parte”, quando ele fala que as ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

“O que eu quis dizer é que os países que são mais pobres são mais acessíveis. E são mesmo”, disse o deputado durante a pausa do áudio.

A namorada de Arthur terminou seu relacionamento com ele após a repercussão do áudios polêmico. Solteiro, do Val afirmou que aprendeu algo com a situação: “Perdi a namorada e isso derrubou o meu chão. Talvez eu precise aprender mesmo. Não fui correto com a pessoa que estava comigo”, completou.

O parlamentar ainda disse que tem sido ameaçado incontáveis vezes após o compartilhamento do áudio: “Tenho que responder por aquilo que fiz. Errei, é preciso sofrer as consequências. [As pessoas estão] ameaçando me matar porque mandei um áudio em um grupo de amigos”, disse.

“Quero ser julgado pelo que eu fiz. Isso vai manchar a minha história para sempre. Tenho só que pedir desculpas” , finalizou Do Val.

